«Ахмат» — «Оренбург»: стал известен фаворит матча РПЛ

5 декабря на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет «Оренбург». Эта игра откроет программу 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно составляет 53% вероятности.

Ничья идёт за 3.65 (26%), а победа «Оренбурга» оценивается в 4.80 (21%).

Вместе с тем аналитики склоняются к нерезультативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.17.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00.