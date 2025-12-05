«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз на матч в Грозном

Прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Оренбург» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.71.

Извините, но перед нами классический матч за шесть очков. Последняя игра перед долгим перерывом с соседом по нижней части турнирной таблицы. Грозненцы в случае победы отодвинутся от зоны стыков, закрепятся в серединке. И уйдут в отпуск без лишних нервов и суеты. «Оренбург» — оторвётся от «Сочи» и «Пари НН».

С учётом возможностей и игровых склонностей обеих команд ожидать яркого футбола не приходится. «Ахмату» голы даются с трудом, «Оренбург» берёт своё подборами после забросов и стандартными положениями. В прошлом году в Грозном хозяева добились победы со счётом 1:0. Чего-то подобного стоит ожидать и на этот раз: у «Оренбурга» за пять последних выездов всего одно очко.

Логично выбирать между лобовой победой хозяев за 1.83 и тоталом меньше 2.5 гола за 1.71. Второй вариант выглядит надёжнее. Грозненцы на своём поле проигрывают редко, однако нынешнее состояние не убеждает. Исключать низовую ничью никак нельзя, так что подстрахуемся.