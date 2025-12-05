Названы шансы «Монако» развить успех после победы над «ПСЖ»

5 декабря в матче 15-го тура французской Лиги 1 встретятся «Брест» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Франсис Ле Бле» в Бресте. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В минувшем туре монегаски обыграли «ПСЖ» со счётом 1:0.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.23, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Бреста» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.