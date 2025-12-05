Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бенфика» — «Спортинг»: определён фаворит главного матча тура чемпионата Португалии

«Бенфика» — «Спортинг»: определён фаворит главного матча тура чемпионата Португалии
Комментарии

5 декабря в матче 13-го тура португальской Примейры «Бенфика» принимает «Спортинг» на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Старт — в 23:15 мск. Это прямое столкновение третьей и второй команд чемпионата Португалии.

Материалы по теме
Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?
Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?

У хозяев 28 очков (8–4–0, мячи 25:7), у гостей — 31 очко (10–1–1, 31:6). Ещё полгода назад эти клубы решали судьбу титула в очном матче, сейчас продолжают погоню за лидирующим «Порту» и одинаково сильно нуждаются в очках.

Букмекеры оценивают шансы почти как равные. Коэффициент на победу «Бенфики» находится в районе 2.60, на ничью — 3.30, на успех «Спортинга» — 2.65. Для классического лиссабонского дерби это абсолютно рабочая картина.

При этом аналитики не ждут безудержной перестрелки от матча прямых конкурентов. Тотал меньше 2.5 мяча идёт примерно за 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.02. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android