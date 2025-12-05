«Бенфика» — «Спортинг»: определён фаворит главного матча тура чемпионата Португалии

5 декабря в матче 13-го тура португальской Примейры «Бенфика» принимает «Спортинг» на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Старт — в 23:15 мск. Это прямое столкновение третьей и второй команд чемпионата Португалии.

У хозяев 28 очков (8–4–0, мячи 25:7), у гостей — 31 очко (10–1–1, 31:6). Ещё полгода назад эти клубы решали судьбу титула в очном матче, сейчас продолжают погоню за лидирующим «Порту» и одинаково сильно нуждаются в очках.

Букмекеры оценивают шансы почти как равные. Коэффициент на победу «Бенфики» находится в районе 2.60, на ничью — 3.30, на успех «Спортинга» — 2.65. Для классического лиссабонского дерби это абсолютно рабочая картина.

При этом аналитики не ждут безудержной перестрелки от матча прямых конкурентов. Тотал меньше 2.5 мяча идёт примерно за 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.02. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80.