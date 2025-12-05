Скидки
«Лилль» — «Марсель»: букмекеры оценили шансы команд

Комментарии

5 декабря в матче 15-го тура французской Лиги 1 встретятся «Лилль» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу «Лилля» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Марселя» оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

