Двалишвили — Ян 2: букмекеры назвали фаворита боя UFC 323

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится последний номерной турнир года — UFC 323. В главном бою вечера в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту титула в реванше с Петром Яном.

Начало события ожидается в 2:00 мск, а бои основного карда стартуют около 6:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 323 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Россиянин проиграл Мерабу в 2023 году единогласным решением, теперь попробует отобрать у него пояс. Будет очень сложно. По крайней мере, букмекеры ведут фаворитом грузинского бойца. На Двалишвили дают коэффициент 1.29, в то время как на Яна — 3.75.

Тотал больше 4.5 раунда идёт за 1.35. Ставки на тотал меньше 4.5 раунда принимаются за 3.00.