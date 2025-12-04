Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Двалишвили — Ян 2: букмекеры назвали фаворита боя UFC 323

Двалишвили — Ян 2: букмекеры назвали фаворита боя UFC 323
Комментарии

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится последний номерной турнир года — UFC 323. В главном бою вечера в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту титула в реванше с Петром Яном.

Материалы по теме
Задача со звёздочкой для Петра Яна. Чего ждать от UFC 323
Задача со звёздочкой для Петра Яна. Чего ждать от UFC 323

Начало события ожидается в 2:00 мск, а бои основного карда стартуют около 6:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 323 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Россиянин проиграл Мерабу в 2023 году единогласным решением, теперь попробует отобрать у него пояс. Будет очень сложно. По крайней мере, букмекеры ведут фаворитом грузинского бойца. На Двалишвили дают коэффициент 1.29, в то время как на Яна — 3.75.

Тотал больше 4.5 раунда идёт за 1.35. Ставки на тотал меньше 4.5 раунда принимаются за 3.00.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Новые беды Аморима
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Новые беды Аморима
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android