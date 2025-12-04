«Амур» — «Локомотив»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Амур» – «Локомотив».
Ставка: ТБ 5 за 1.91.
«10 дней назад «Амур» одержал яркую победу в Ярославле, забросив шесть шайб. Но с тех пор дальневосточники проиграли четыре встречи подряд — и, скорее всего, уступят и сейчас. Им не повезло с тем, что «Локомотив» приедет в Хабаровск максимально разозлённым. Всего две победы в последних восьми матчах. Крайне обидное домашнее поражение от СКА, когда чемпионы позволили принципиальному сопернику сравнять счёт на последних секундах и победить в овертайме.
Теперь Радулов и Ко постараются отыграться за свои неудачи на «Амуре». Фактор часовых поясов вряд ли сыграет в пользу хозяев, поскольку для ярославцев это первый матч дальневосточного выезда и их вряд ли успеет «накрыть» акклиматизация. А преимущество «Локомотива» в мастерстве должно стать решающим фактором. От сильных команд хабаровчане пропускают немало, так что берите тотал больше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».