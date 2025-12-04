Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Амур» — «Локомотив»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

«Амур» — «Локомотив»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Амур» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 5 за 1.91.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«10 дней назад «Амур» одержал яркую победу в Ярославле, забросив шесть шайб. Но с тех пор дальневосточники проиграли четыре встречи подряд — и, скорее всего, уступят и сейчас. Им не повезло с тем, что «Локомотив» приедет в Хабаровск максимально разозлённым. Всего две победы в последних восьми матчах. Крайне обидное домашнее поражение от СКА, когда чемпионы позволили принципиальному сопернику сравнять счёт на последних секундах и победить в овертайме.

Теперь Радулов и Ко постараются отыграться за свои неудачи на «Амуре». Фактор часовых поясов вряд ли сыграет в пользу хозяев, поскольку для ярославцев это первый матч дальневосточного выезда и их вряд ли успеет «накрыть» акклиматизация. А преимущество «Локомотива» в мастерстве должно стать решающим фактором. От сильных команд хабаровчане пропускают немало, так что берите тотал больше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
КХЛ: «Авангард» воспользуется подарком, «Локомотив» разведут на голы
КХЛ: «Авангард» воспользуется подарком, «Локомотив» разведут на голы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android