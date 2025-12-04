«Амур» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Хабаровске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» – «Локомотив».

Ставка: обе забьют в первом периоде за 3.05.

«Вот и «Локомотив» добрался до Дальнего Востока. Три поражения подряд коллектива Боба Хартли сулят много мыслей у руководства ярославцев относительно возможного досрочного расторжения контракта. Но спешить пока рано, тем более в Ярославле умеют ждать и верить. Игорь Никитин оступался не один сезон, а потом на время стал героем города и всего клуба.

«Локомотив» в предыдущем матче впервые за три матча смог забросить, что тоже хороший знак. К тому же команда впервые за три встречи набрала очки. «Амур» также в прошлой игре прервал серию, но без набранных баллов, уступив дома минскому «Динамо» в серии послематчевых буллитов. Теперь на очереди очное противостояние команд, которые точно борются за разные позиции как в регулярном чемпионате, так и по итогам сезона.

И здесь, казалось бы, смело можно отдавать предпочтение «Локомотиву». Ярославцы изморили себя победной жаждой и мчатся на всей скорости к закрытию серии без побед. Но вмешивается географический фактор: «Локомотив» во вторник отыграл вечером по московскому (ярославскому) времени затянувшуюся встречу против санкт-петербургского СКА, а уже в четверг утром противостоит Хабаровску на его же площадке. Такая смена часовых поясов и биоритмов не может не повлиять на состояние команды. Однако такова воля календаря регулярного чемпионата.

Сложно сказать, будет ли сенсация по итогам этого противостояния, но забросят обе команды точно хотя бы раз. Причем вдвоём смогут отличиться уже в первом периоде. Ярославль пока не проснётся, а Хабаровск, в принципе, в обороне действует не очень надёжно», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».