«Адмирал» — СКА: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ 4 декабря

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Адмирал» – СКА.

Ставка: ничья за 4.20.

«К декабрю СКА научился играть на результат даже против мощных соперников. Но в этой встрече победа намного нужнее «Адмиралу». Лимит на осечки команда Тамбиева исчерпала, проиграв во вторник дома сочинцам. Если не брать очки у аутсайдеров Запада, в плей-офф попасть невозможно. Теперь придётся добирать потерянное во встрече с разогнавшимися питерцами.

Ставил бы на ничью в основное время. Приморцы славятся умением строго обороняться. Команда Ларионова в последнее время тоже берёт своё за счёт контратакующего хоккея с плотными действиями на своей половине площадки. 4 гола на двоих – максимум, что увидят болельщики во Владивостоке. Если не хотите рисковать и ставить на ничью, возьмите минимальную победу «Адмирала». Им очки нужнее, самоотдача будет максимальной. Тогда как у СКА нет мотивации «умирать» на льду, они могут позволить себе оступиться», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».