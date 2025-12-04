«Авангард» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сочи».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-3) за 2.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» возвращается домой впервые с 13 ноября. Наверняка команда и болельщики соскучились друг по другу. Так что жду, что настроение и настрой у омичей будут соответствующие.

«Сочи» прилетает в Омск после матчей в Хабаровске и Владивостоке, где удалось выиграть в основное время и набрать максимум очков. У «Амура» выиграли 1:0 с сухарём Ильи Самсонова, у «Адмирала» — 4:2. После этого матча южане уходят на паузу и в следующий раз сыграют аж 17 декабря. Вопрос в том, сколько осталось сил после матчей на Дальнем Востоке и в конце такого длинного отрезка регулярного чемпионата. Я думаю, что на последний матч можно собраться, тем более у Дмитрия Михайлова на посту главного тренера всё пока получается неплохо. Опять же, с учётом тех возможностей, которыми располагает «Сочи».

Омичи после 13 ноября (когда состоялся последний матч дома) провели на выезде суммарно всего пять матчей, в которых одержали четыре победы. Проиграли лишь один матч в Нижнекамске, который ещё долго будут вспоминать омские и нижнекамские болельщики.

Чего я жду от матча? Команды из разных конференций и в этом сезоне ещё не встречались. В прошлом сезоне в Омске всё закончилось со счётом 6:0, а в Сочи южане зацепились, проиграв лишь в овертайме. Думаю, что «Авангард» дома будет в порядке. Возьму победу «Авангарда» с разницей в несколько шайб», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».