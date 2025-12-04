Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Милан»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Италии

«Лацио» — «Милан»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Италии
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Лацио» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.34.

Кубок Италии . 1/8 финала
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эти же команды играли на прошлых выходных матч в чемпионате, в котором победу оформили игроки «Милана» (1:0). Красно-чёрные и в целом в последних играх выглядят всё увереннее. Команда не проигрывает с 23 августа, когда неожиданно уступила дома «Кремонезе». Великолепно в свои года выглядит Лука Модрич, какая у него уже по счёту молодость? А всё так же верховодит игрой в центре поля.

У «Лацио» же состав послабее, да и в таблице римляне находятся гораздо ниже соперника. Учитывая и то, что у «Милана» нет усталости, так как команда не играет в еврокубках в этом сезоне, то и ротировать состав большой надобности нет. Считаю, «Милан» должен побеждать и спокойно выходить в следующий раунд Кубка», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Лацио» — «Милан». Что, опять?!
«Лацио» — «Милан». Что, опять?!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android