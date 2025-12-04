«Лацио» — «Милан»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Лацио» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.34.

«Эти же команды играли на прошлых выходных матч в чемпионате, в котором победу оформили игроки «Милана» (1:0). Красно-чёрные и в целом в последних играх выглядят всё увереннее. Команда не проигрывает с 23 августа, когда неожиданно уступила дома «Кремонезе». Великолепно в свои года выглядит Лука Модрич, какая у него уже по счёту молодость? А всё так же верховодит игрой в центре поля.

У «Лацио» же состав послабее, да и в таблице римляне находятся гораздо ниже соперника. Учитывая и то, что у «Милана» нет усталости, так как команда не играет в еврокубках в этом сезоне, то и ротировать состав большой надобности нет. Считаю, «Милан» должен побеждать и спокойно выходить в следующий раунд Кубка», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».