«Лацио» — «Милан»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Кубка Италии 4 декабря

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Лацио» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Кубок Италии . 1/8 финала
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Милан
Милан
«Разберём ещё один матч Кубка Италии по футболу, который пройдёт в Риме. Хозяева поля «Лацио», которые семь раз выигрывали Кубок, принимают «Милан», который является пятикратным обладателем этого трофея. Хочу сразу напомнить, что меньше недели назад команды играли между собой в рамках чемпионата Италии. В Милане хозяева были сильнее, в начале второго тайма единственный мяч забил нападающий красно-чёрных Леау. Мой прогноз на встречу в Милане был следующим — «Лацио» не забьёт. И я оказался прав.

Но, наблюдая за игрой, скажу честно: мне повезло. У «Лацио» случались хорошие моменты для взятия ворот, и игра была на три результата. 100-процентный момент в самом начале был у гостей, однако голкипер «Милана» Меньян оказался великолепен. И благодаря той победе «Милан» идёт на первом месте в чемпионате. Результаты игр между командами, которые проходили в Риме за последние пять лет: три победы «Милана», две победы «Лацио» и ничья в прошлом сезоне 2:2. Шесть матчей «Лацио» на своём стадионе в сезоне-2025/2026: четыре победы и, внимание, все победы с сухим счётом — 2:0, 2:0, 1:0 (был обыгран «Ювентус») и 4:0. Также были ничья 3:3 с «Торино» и поражение в римском дерби 0:1.

Учитывая всё вышеперечисленное, предполагаю ничейный исход в этом матче — это первый вариант для прогноза. А я выберу вариант «обе забьют». Основываюсь на том, что это игра Кубка Италии, и на том, что «Лацио» играет дома и «Милан» в гостях лишь раз не забивал в сезоне-2025/2026, а команды провели по шесть матчей. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

