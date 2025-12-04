«Лацио» — «Милан»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Италии в Риме

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Лацио» — «Милан».

Ставка: ничья или победа «Милана» в один мяч за 1.71.

«Ну что, «Лацио» — «Милан», игра на Кубок. Кубок этим и отличается: проиграл — вылетел. Почему я говорю, что отличается? Отличается, к сожалению, от нашего формата Кубка, где есть команды, которые играют-играют и не вылетают. Все понимают, с чем это связано: с тем, что у нас мало игр, нет еврокубков. У нас как бы всего мало, денег только много, а всего остального нет. Конечно, поэтому многие игры Кубка России у нас смотреть иногда неинтересно.

Однако здесь ясно, что будет очень интересно. «Милан» всё-таки идёт наверху. Смогут ли они выдержать эти игры на несколько фронтов? Интересно будет посмотреть в плане того, что команда-то неплохая, во главе с 40-летним Модричем. Поэтому, конечно, небольшой перевес есть у гостей. Плюс пошли разговоры, что Серхио Рамос хочет даже в «Милан» прийти. Представляете, этот человек — легендарнейший защитник!

Думаю, что здесь небольшой перевес будет на стороне «Милана», но Кубок чем отличается? Здесь нельзя прогнозировать, потому что любая команда может выиграть. И у «Лацио», конечно, будут свои моменты и шансы на то, чтобы добыть нужный результат. Я думаю, что где-то 1:1 или в один мяч «Милан» может выиграть», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».