«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (+1) за 2.12.

«Матчем между «МЮ» и «Вест Хэмом» завершится 14-й тур английской Премьер-лиги, так называемый mid-week — когда игры проходят в середине недели. «Красные дьяволы» возобновили своё восхождение в минувшее воскресенье, одержав гостевую победу над «Кристал Пэлас» со счётом 2:1 на выезде, где они не могли выиграть последние два сезона подряд. В текущем сезоне «МЮ» в 6 играх на поле родного «Олд Траффорд» набрал 12 очков из 18 возможных: 4 победы, 2 поражения, мячи 11:7.

Перед 14-м туром «МЮ» занимал восьмое место, набрав 21 очко из 39 возможных, что составляет 54%: 6 побед, 3 ничьих, 4 поражения, мячи 21:20. Год назад ситуация была практически аналогичной: «Юнайтед» шёл девятым с 19 очками. Скатываться вниз команда Рубена Аморима начала как раз после 13-го тура — в декабре, проведя 7 матчей, из которых проиграла 5, причём в трёх последних перед Новым годом пропустив 7 голов и не забив ни одного. Так что нынешний декабрь может стать определяющим в судьбе Аморима, который рискует установить ещё один нежелательный рекорд для «Красных дьяволов». Если хозяева проиграют в четверг, Аморим потерпит 10 поражений в Премьер-лиге на своём поле всего за 20 матчей. Таким образом, он достигнет отметки в 10 домашних поражений в высшем дивизионе быстрее, чем любой другой тренер «МЮ». Ожидается, что после возвращения центрального защитника Лисандро Мартинеса, который в воскресенье вышел на поле после 10-месячного отсутствия, вызванного лечением повреждённого колена, Шешко и Магуайр останутся единственными травмированными игроками в составе хозяев.

«Вест Хэм», проиграв дома проблемному «Ливерпулю» 0:2, прервал свою беспроигрышную серию из трёх матчей, которая вывела «молотобойцев» из зоны вылета на 17-е место: 11 очков, 3 победы, 2 ничьи, 8 поражений, мячи 15:27. Правда, после невероятной домашней победы «Лидса» в среду над «Челси» «Вест Хэм» всё же опустился на 18-е место. Однако есть игра в запасе.

Команда под управлением Нуну Эшпириту Санту едет в Манчестер, потеряв в поединке с действующим чемпионом своего лучшего полузащитника — бразильца Пакета, который буквально уговорил арбитра показать себе красную карточку в припадке дисциплинарного безумия. Позже игрок извинился перед болельщиками в социальных сетях. Однако манера удаления вызвала сомнение среди поклонников «Вест Хэма», обративших внимание на подозрительное поведение игрока. Это породило обвинения в том, что Пакета якобы хотел получить удаление. Футбольная Ассоциация решила провести расследование этого инцидента. Всех удивляет неадекватное поведение Пакета, который буквально три месяца назад был оправдан в деле о его игре на футбольных ставках.

И всё же «Красным дьяволам» нужно быть начеку. В последних пяти очных встречах манкунианцы сумели выиграть лишь однажды (!) в феврале прошлого года на дома — 3:0.

Не исключено, что «Вест Хэм» сыграет строго от обороны, выставив пресловутый «автобус», а такую игру Нуну умеет выстраивать превосходно, уповая на стремительные контратаки. Так что у гостей есть неплохие шансы на удачный результат в этой игре», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».