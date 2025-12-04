«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и его тотал больше 1.5 за 1.70.

«Здесь понятно, что у Манчестера не всё гладко в чемпионате, но команда старается. На выезде они обыграли «Кристал Пэлас» 2:1, прервав трёхматчевую безвыигрышную серию. Сейчас в хорошей форме Фернандеш — он уже обошёл Скоулза по голевым передачам. Бруну много отдаёт, забивает, а в последней встрече сделал две голевые. И дома он всегда смотрится уверенно.

Если брать соперника — «Вест Хэм» практически находится в зоне вылета, у них 11 очков, и дела у команды не очень. Психологически они подавлены, однако набрать очки в матче с «МЮ» им жизненно важно. Однако, думаю, шансов у «Вест Хэма» нет. Это команда, которая почти все встречи проводит вторым номером: садится в оборону и играет на быстрых контратаках. Думаю, то же самое будет и здесь. Но Манчестер играет дома — станет давить и держать мяч, а «Вест Хэм» будет весь матч без мяча. «Юнайтед» любит атаковать через фланги, потому что против команды, которая всей группой обороняется, через центр сложно что-то создать. Поэтому будет много фланговых атак, подач, а у манкунианцев есть кому замыкать. К тому же «Вест Хэм» на выезде играет плохо.

У «Вест Хэма» ситуация плачевная, а Манчестер набрал ход. Дома «МЮ» — очень тяжёлая команда для любого соперника. Думаю, «Вест Хэму» даже ничью не удастся зацепить. Да, они забивают — даже в проигранных матчах стараются. Может, и здесь забьют гол престижа. Но в ответ, думаю, Манчестер им два-три мяча загрузит и спокойно выиграет», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».