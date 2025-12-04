Скидки
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

Комментарии

4 декабря в матче 14-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.42, что составляет приблизительно 68% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 6.90 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.25 — около 18%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

«Манчестер Юнайтед» принципиально не хочет жить счастливой жизнью и пользоваться обстоятельствами. Или не может. За победной серией наступает провал. Ноябрь завален напрочь. 2:2 с бьющимся за выживание «Ноттингем Форест», 2:2 — с нестабильным «Тоттенхэмом», на десерт — 0:1 в матче с «Эвертоном» на своём поле. Семь очков потеряны в крайне комфортных условиях, вместо уверенного нахождения в топ-3 опустились в середину таблицы.

Лондонцы после кошмарного старта приободрились, худо-бедно начав набирать очки. Поглядите на результативность: 3:1 с «Ньюкаслом», 3:2 с «Бёрнли», 2:2 — с «Борнмутом».

