«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Последний тур перед большой паузой в РПЛ начнётся матчем в пятницу: «Ахмат» будет принимать «Оренбург». «Ахмат», так уж показывает статистика, вынесенные матчи на понедельник или пятницу ни разу не выиграл. Но любая статистика рано или поздно бьётся. «Ахмат» после серии неудачных встреч одержал победу над московским «Динамо», причём волевую. А «Оренбург» уже несколько матчей подряд не может забить.

«Ахмат», конечно, явный фаворит в этой паре, но пока баланс встреч в пользу «Оренбурга» в этом сезоне. Трижды команды уже играли, дважды в Кубке России, и дважды «Оренбург» в кубковых матчах «Ахмат» переиграл со счётом 2:1. Несчастный случай с «Оренбургом» произошёл в домашнем матче чемпионата, когда вели 2:0, имели численное преимущество в двух игроков, но в итоге сыграли вничью 2:2.

Голы в этой паре регулярно встречаются, поэтому, мне кажется, здесь вокруг да около ходить не стоит. Учитывая, что «Ахмат» и «Оренбург» очень редко играют «на ноль» в обороне в своих матчах, здесь всё-таки гостям удастся забить, но и грозненцам удастся забить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».