«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (-1) за 2.40.

«Ахмат» сбросил психологический груз, копившийся во время серии поражений. Здесь обыграли «Динамо», пусть и не без труда, не без везения. Пенальти такой случайный получился, плюс что-то бело-голубые не реализовали, защитника грозненцев не удалили в моменте с Сергеевым. Однако победа есть победа. В преддверии последней игры в году важно было получить хорошие эмоции. Состав-то очень приличный у «Ахмата», особенно группа атаки, не раз это отмечал.

А вот «Оренбург», выдав классный первый тайм с ЦСКА в Москве, проиграл. Действительно, команда здорово выглядела, была активнее, моменты имела, кучу угловых подали. Но в итоге уехали ни с чем. И та неудача может негативно повлиять на команду. Могут подумать, что даже при таком футболе очков больше не становится. Уже обречённостью может повеять.

«Ахмат» класснее, играет дома, настроение хорошее. На мой взгляд, команда Черчесова заберёт важные для себя три очка, ещё отодвинется от опасной зоны. Ставлю на победу с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».