«Ахмат» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 5 декабря

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не проиграет по угловым за 2.25.

«18-й тур РПЛ стартует в Грозном. 10-я команда чемпионата России «Ахмат» принимает «Оренбург», который расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Начнём с хозяев. Команда Черчесова прервала свою безвыигрышную серию из восьми матчей и наконец-то одержала победу. В последнем туре обыграли на своём поле московское «Динамо». И я не удивлён, что явным фаворитом в этой игре являются хозяева. Почему, поясняю:

— Игра в Грозном (семь матчей под руководством Черчесова и четыре победы);

— «Оренбург» в гостях при новом тренере: шесть игр, пять поражений и одна ничья в Самаре (это был первый матч Ахметзянова у руля команды);

— Четыре последние игры чемпионата гостей: ничья (0:0 с «Балтикой») и три поражения, забито 0 и пропущено семь мячей;

Состав у хозяев объективно сильнее.

Но я выберу другой прогноз, потому что у меня нет 100% уверенности в победе хозяев. «Оренбург» не должен проиграть здесь по угловым. Оренбуржцы стараются играть агрессивно не только дома, но и в гостях.

Ещё напомню, что 30 сентября в рамках Кубка России против «Ахмата» в гостях, когда «Оренбург» победил 1:0, по угловым счёт был 5:5! Поэтому я не уверен на 100% в победе грозненцев. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».