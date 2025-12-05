Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 5 декабря

«Ахмат» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 5 декабря
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не проиграет по угловым за 2.25.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«18-й тур РПЛ стартует в Грозном. 10-я команда чемпионата России «Ахмат» принимает «Оренбург», который расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Начнём с хозяев. Команда Черчесова прервала свою безвыигрышную серию из восьми матчей и наконец-то одержала победу. В последнем туре обыграли на своём поле московское «Динамо». И я не удивлён, что явным фаворитом в этой игре являются хозяева. Почему, поясняю:

— Игра в Грозном (семь матчей под руководством Черчесова и четыре победы);

— «Оренбург» в гостях при новом тренере: шесть игр, пять поражений и одна ничья в Самаре (это был первый матч Ахметзянова у руля команды);

— Четыре последние игры чемпионата гостей: ничья (0:0 с «Балтикой») и три поражения, забито 0 и пропущено семь мячей;

Состав у хозяев объективно сильнее.

Но я выберу другой прогноз, потому что у меня нет 100% уверенности в победе хозяев. «Оренбург» не должен проиграть здесь по угловым. Оренбуржцы стараются играть агрессивно не только дома, но и в гостях.

Ещё напомню, что 30 сентября в рамках Кубка России против «Ахмата» в гостях, когда «Оренбург» победил 1:0, по угловым счёт был 5:5! Поэтому я не уверен на 100% в победе грозненцев. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Битва в Грозном: «Оренбург» проверит Черчесова
Битва в Грозном: «Оренбург» проверит Черчесова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android