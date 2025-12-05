«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Кирилла Полякова на матч чемпионата России

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Ахмат» наконец-то прервал длительную безвыигрышную серию в прошлом туре, одержав важную домашнюю победу над «Динамо» (2:1). Это укрепило позиции команды Станислава Черчесова в середине таблицы (10-е место, 19 очков). Но в целом игра «Ахмата» всё равно на спаде, особенно в обороне — грозненцы пропускали в каждом из последних девяти матчей.

Ситуация «Оренбурга», конечно, сложнее — они находятся в зоне стыковых матчей (14-е место, 12 очков). После смены тренера оборона стала надёжнее, но в атаке пока не всё получается: команда Ильдара Ахметзянова не забивала в четырёх последних матчах во всех турнирах. При этом моменты «Оренбург» создаёт регулярно.

Учитывая проблемы «Ахмата» в обороне и атакующую мотивацию «Оренбурга», думаю, что обе забьют», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».