«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.80.

«Ахмат» проводит неоднозначный сезон, начинала команда из Грозного с Александром Сторожуком, при нём было четыре поражения в четырёх матчах, после чего последовала смена на Станислава Черчесова. После прихода экс главного тренера сборной России «Ахмат» заиграл, в 10 матчах лишь две неудачи, да и те в Кубке России, в котором грозненцы в итоге финишировали на последнем месте в группе и участие завершили. В конце сентября наступил спад, «Ахмат» не мог победить два месяца и прервал эту серию лишь в прошлые выходные, переиграв дома московское «Динамо».

«Оренбург» в этом сезоне тоже пережил тренерскую перестановку, но произошла она в начале октября. Владимир Слишкович не доработал пару недель до года, уступив «Ростову», балканский специалист команду покинул. Вместо него руководство в срочном порядке пригласило из «КАМАЗа» Ильдара Ахметзянова. Уже с ним во главе «Оренбург» завершил групповой этап Кубка России на второй строчке в квартете, но в 1/4 всё же вылетел от «Краснодара» в нижнюю сетку и там теперь сыграет весной против «Крыльев Советов».

Что касается чемпионата страны, оренбуржцы идут на 14-й строчке, покинуть зону стыков до конца года они могут, но только опустившись вниз. «Ахмат» после победы над столичным «Динамо» поднялся на 10-ю строчку и на зимнюю паузу точно уйдёт за пределами опасной зоны. Главное — команда Черчесова прервала затянувшийся кризис и дома с аутсайдером обязана играть на победу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».