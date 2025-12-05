«Майнц» — «Боруссия» М: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Бундеслиги «Майнц» — «Боруссия» М.

Ставка: обе забьют и ТМ 4.5 за 2.13.

«Треть чемпионата Германии позади, в пятницу стартует 13-й тур. Если посмотреть на таблицу, может показаться, что будет не самый интересный матч. «Майнц», который уверенно занимает последнюю строчку, и «Боруссия» Мёнхенгладбах, которая играет ни шатко ни валко, и на данный момент 12-я с 13 очками. Но будет весело, как мне кажется.

Бундеслига непредсказуема, если, конечно, мы не берём «Баварию». Хотя и мюнхенские звёзды иногда заставляют нервничать. Вспомним их последний матч чемпионата, когда они забили победный гол предпоследней команде Бундеслиги, «Санкт-Паули», на 93-й минуте. Поэтому на последнюю команду Бундеслиги, у которой всего шесть очков, коэффициент чуть выше, чем у гостей. И можно подумать над ставкой на «Майнц» с форой (0).

Статистика матчей между этими клубами в пользу хозяев. В период с 2022 года по сегодняшний день команды провели между собой семь матчей: четыре ничьи и три победы «Майнца». И на своём стадионе в сезоне-2025/2026, если посмотреть на результаты шести последних матчей, «Майнц» неплох: две победы, две ничьи, столько же поражений. И всего лишь раз не забили в матче на Кубок Германии в 1/16 финала — поражение 0:2 от «Штутгарта». Здесь можно рассмотреть комбинированный вариант — хозяева не проиграют и тотал больше 1.5.

Я же возьму другой вариант — обе забьют и тотал меньше 4.5. Выбираю коэффициент повыше — уверен, обе команды забьют, предполагаю, что будет ничья 1:1, как это было в сезонах-2023/2024 и 2024/2025, а может быть, 2:2… Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».