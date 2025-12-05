«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Комментатор Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.92.

«Зелёное дерби» — всегда главное противостояние для болельщиков «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». В нынешнем сезоне градус сник после того, как уфимцы провалили начало регулярного чемпионата, а оба противостояния «Ак Барс» спокойно выиграл. Но сейчас «Салават Юлаев» представляет собой грозную силу — уфимцы выиграли три из четырёх последних матчей. Так что от предстоящего дерби, тем более в Уфе, жду равной борьбы.

«Ак Барс» тоже на ходу — казанцы выиграли все три матча домашней серии. Команда Анвара Гатиятулина занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 46 очков в 34 матчах — казанцы играют не слишком стабильно, но уровень держат. При этом, по моей информации, менеджмент «Ак Барса» занят поисками защитника и форварда — они должны усилить команду. А вот канадский нападающий Брэндон Биро в ближайшее время может покинуть «Ак Барс»: последние матчи он проводит в запасе.

Набрал отличную форму канадский нападающий «Салавата» Шелдон Ремпал: в последних трёх матчах он набрал аж шесть (2+4) очков. Ремпал наконец-то оправдывает статус самого высокооплачиваемого хоккеиста (он зарабатывает 100 млн рублей в год) — в предстоящем матче большая надежда именно на него. Так что думаю, что «Салават Юлаев» в основное время не проиграет», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».