«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Уфе

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.96.

«Два «зелёных дерби» в сезоне уже завершились победой казанцев. В третьем они тоже вполне могут победить. Хотя, конечно, команда Анвара Гатиятулина отнюдь небезупречна. В защите временами «проходной двор», лидеры нападения могут вытащить один матч – а потом вхолостую отыграть два следующих. «Трактор» во вторник показал, что при правильном подходе к делу у такого «Ак Барса» можно отбирать очки.

Но вся проблема в том, что «Салават» прямо сейчас к этому не готов. Очень уж нестабильно выглядят уфимцы. То всего один забитый гол в Сочи, то сразу семь дома «Барысу». То героическая победа в Москве над сверхмотивированным ЦСКА – а потом поражение от «Шанхая», ставшее возможным только из-за недостатка дисциплины и старания. Команда, которая борется за плей-офф, должна действовать более стабильно. «Ак Барс» же не в том состоянии, чтобы расслабляться и дарить сопернику очки. Всё же, думаю, нас ждёт поединок с большим количеством силовой борьбы, удалений и небольшим количеством заброшенных шайб. Тотал меньше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».