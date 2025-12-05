Скидки
«Трактор» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Челябинске

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – ЦСКА.

Ставка: победа «Трактора» + тотал больше 5.5 за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У обоих клубов сейчас очень непростой период. ЦСКА за последние три недели проиграл шесть матчей из восьми. «Трактор» — тоже, причём победить на этом отрезке смог аутсайдеров Западной конференции. Но фаворитами этой встречи назвал бы всё же хозяев. Несмотря на результаты, свою игру они постепенно находят, прибавляют, справляются с проблемами. Так, во вторник в Казани они запросто могли забрать два очка у разогнавшегося «Ак Барса». Подвела лишь реализация, а вот по игре вице-чемпионы превзошли одного из лидеров Востока.

ЦСКА же эффективным выздоровлением похвастаться пока не может. Какие-то моменты армейцы тоже подтянули, но пока этого не хватает даже на победы над «Салаватом» и «Торпедо». Гости слишком много удаляются, дают слишком много свободы лидерам соперников, и в то же время неуверенно распоряжаются собственными голевыми шансами. Остановить атаку «Трактора» они не смогут. Хозяева, скорее всего, победят. А ещё, думаю, что заброшенных шайб будет немало, потому как и у Челябинска вратари тоже небезупречны. Победа «Трактора» и тотал больше 5.5», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

