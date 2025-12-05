«Барыс» — «Спартак»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 5 декабря

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Барыс» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.85.

«Спартак» в прошлой своей игре совершил один из главных камбэков в истории КХЛ. Отыграть отставание в три шайбы меньше, чем за три минуты, дорогого стоит. Психологический перевес на стороне москвичей может оставаться долго, однако на протяжении двух предыдущих регулярных чемпионатов «Спартак» действовал крайне нестабильно. И когда всем казалось, что сейчас красно-белые заберут своё, они оступались. Иногда даже делали это по-настоящему феерично.

Соперники к этому матчу подходят в противоположном настроении: у «Спартака» камбэк в Новосибирске и четыре победы подряд, а «Барыс» проиграл в последних четырёх встречах. Сейчас коллектив из столицы Казахстана откровенно сдаёт и скатывается потихоньку в турнирной таблице. Надо возвращать веру болельщиков в себя. Да и для контекстуальной борьбы за место в кубковой восьмёрке успех «Барысу» точно не помешает. Однако где есть контекст, там есть и понимание.

А понимание наше в том, что «Спартак» должен оформлять пятую победу подряд в свою копилку. Сделать это будет непросто, но красно-белые действительно способны добиться ещё одного важного успеха на дальнем выезде. До перерыва в регулярном чемпионате команда Жамнова ещё успеет заглянуть в Омск. Там на продолжение победного банкета будет рассчитывать куда сложнее, чем в Астане. Поэтому москвичи захотят продлить себе праздник на максимально возможный срок», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».