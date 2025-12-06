«Спартак» — «Динамо»: стал известен фаворит дерби

6 декабря на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» примет «Динамо». Эта игра станет одной из двух центральных в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.14, что приблизительно составляет 46% вероятности.

Ничья идёт за 3.65 (26%), а победа «Динамо» оценивается в 3.40 (28%).

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.90.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00.