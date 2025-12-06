«Спартак» — «Динамо»: определён самый вероятный счёт

6 декабря на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» примет «Динамо». Эта игра станет одной из двух центральных в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 16:30 мск.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.14, что приблизительно составляет 46% вероятности. Ничья идёт за 3.65 (26%), а победа «Динамо» оценивается в 3.40 (28%).

Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.90. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.50). Следом идёт победа «Спартака» 1:0 за 7.00, а также нулевая ничья за 8.20.