«Спартак» — «Динамо»: прогноз на дерби

«Спартак» — «Динамо»: прогноз на дерби
Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Динамо» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Спартак» победит за 2.14.

Нас ждёт дерби двух нестабильных команд с временными тренерами, которые имеют какой-никакой шанс стать полноценными. Чувствуете, сколько неопределённости в таком описании? Особенно когда речь идёт о последней встрече перед зимней паузой. Отталкиваться тут практически не от чего, делать выводы по двум-трём играм слишком опасно.

Что мы точно знаем? Команды готовились в недельном цикле, имели достаточно времени на восстановление и тренировки. Статистика в очных встречах последних лет сопоставима. И, опять же, сложно понять, насколько она релевантна с учётом тренерской чехарды. Так что второй факт попроще: «Спартак» может чудить в гостях, однако на своём поле планку держит. Шесть побед, две ничьих и одно поражение в девяти матчах. Если сократить дистанцию до шести игр, получится ещё круче: 16 очков из 18 возможных.

В принципе, можно не мудрить и заиграть комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.85. При повышенной значимости результата для своего будущего тренеры наверняка поставят на надёжность, так что голевых подвигов не ждём. Но мы всё же предпочтём лобовую победу «Спартака» за 2.14. Похоже, с физикой у динамовцев в самом деле проблемы, а эмоциональный фон у красно-белых сейчас получше. Для победы этого хватит.

