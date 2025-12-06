Скидки
Названы шансы «Акрона» отобрать очки у «Зенита»

6 декабря на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Акрон» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

На данный момент подопечные Сергея Семака делят второе-третье места с ЦСКА, отставая от «Краснодара» на одно очко. «Акрон» располагается на восьмой строчке. Стартовый свисток — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно составляет 78% вероятности.

Ничья идёт за 6.70 (14%), а победа «Акрона» оценивается в 13.0 (8%).

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.53. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00.

