Букмекеры оценили шансы Дзюбы забить «Зениту»

6 декабря на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Акрон» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно составляет 78% вероятности. Ничья идёт за 6.70 (14%), а победа «Акрона» оценивается в 13.0 (8%).

Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.53. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00.

Заключить пари на гол в исполнении форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в ворота бывшей команды предлагают за 5.50 (около 17% вероятности). Если Дзюба не сможет забить, сыграет коэффициент 1.13.