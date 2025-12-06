«Зенит» — «Акрон»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Акрон» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Акрон» забьёт за 1.95.

Большой день для Артёма Дзюбы! Он возвращается в Санкт-Петербург. Нападающий в полном порядке, именно Дзюба забил единственный мяч в ворота «Пари НН». А за тур до этого отдал две результативные передачи в игре с «Сочи». Находить мотивацию и проявлять себя в принципиальных матчах он умеет, а «Зенит» для него, ясное дело, соперник принципиальный.

Сине-бело-голубые в первом круге разошлись с «Акроном» миром, а в минувшем сезоне на своём поле вообще потерпели поражение со счётом 1:2. Коэффициент на П1 крайне низок, а лезть в форы с учётом последних очных встреч и качества футбола хозяев совсем не хочется. Мы бы выбирали между голом гостей за 1.95 и ставкой «обе забьют в одном из таймов» за 2.50.

Логика простая: гости не уходят без гола на протяжении семи туров РПЛ, а заряженный Дзюба всегда способен что-то придумать. В то же время оборона «Зенита» монолитом не выглядит. В прошлом туре сильно повезло не пропустить от «Рубина». Не решит ли удача взыскать долги?