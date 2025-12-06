Скидки
Букмекеры оценили шансы «Барселоны» победить «Бетис» в Севилье

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» победить «Бетис» в Севилье
6 декабря в матче 15 -го тура испанской Примеры встретятся «Бетис» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

«Бетис» — «Барселона». «Реал», не зевай
«Бетис» — «Барселона». «Реал», не зевай

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.77, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 4.05 (24%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Момент истины для «Спартака»: Вадим Романов сделает заявление
Момент истины для «Спартака»: Вадим Романов сделает заявление
