«Бетис» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Бетис» забьёт в первом тайме за 2.13.

В субботу у «Барселоны» большая вероятность осечки. Причин для неё столько, что придётся приготовить пальцы. Во-первых, «Бетис» хорош сам по себе — занимает в чемпионате пятое место, которое вполне способно обеспечить путёвку в Лигу чемпионов.

Во-вторых, сине-гранатовые 2 декабря сражались с мадридским «Атлетико», после чего у них было всего три дня на восстановление. Ехать после такого в Севилью — удовольствие сомнительное. «Бетис» же резервным составом играл в Кубке Испании с «Торрентом» из четвёртого дивизиона. Лидеры отдохнули.

В-третьих, очные встречи. В двух предыдущих матчах Ла Лиги фиксировались ничьи — 1:1 в Барселоне и 2:2 в Севилье. Если увеличить выборку и считать все турниры, получится, что «Бетис» забивал в четырёх последних встречах. А в родных стенах севильцы не отпускали каталонцев без гола аж с 2018 года.

Есть и четвёртый пункт. Подопечные Ханс-Дитера Флика не то чтобы блещут на выезде. Три осечки в семи матчах Примеры: ничья с «Райо Вальекано», [поражения] 1:4 от «Севильи», 1:2 в «эль класико». Они остаются явными фаворитами, но коэффициент на победу совсем скучный, а докупать форы причин нет. Мы бы выбирали между «обе забьют в одном из таймов» за 1.74, эта ставка в очных встречах доезжает регулярно, а также голом «Бетиса» в первом тайме за 2.13.

