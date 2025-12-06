«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч в Бирмингеме

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Астон Вилла» Унаи Эмери влетает в матч на серии из шести побед во всех турнирах и на фоне триллера с «Брайтоном». «Вилла» отыгралась с 0:2 и дожала соперника — 4:3. «Арсенал» Микеля Артеты тем временем спокойно разобрался с «Брентфордом» дома (2:0) и сохранил пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити». Довёл свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей.

«Арсенал» выглядит более собранно и системно. Команда Артеты по-прежнему строится от надёжности: длинная серия сухих матчей осенью и очередные 2:0 с «Брентфордом», при том что по ходу сезона уже было много тяжёлых выездов и Лига чемпионов. Однако кадровая ситуация неидеальна. В то же время фактор календаря чуть сильнее бьёт по «Астон Вилле» из-за поездки на север Англии к «Брайтону».

Сценарий напрашивается такой: «Астон Вилла» при поддержке болельщиков всё равно пойдёт вперёд и найдёт свои моменты. Сочетание стандартов, дальних ударов и индивидуального мастерства почти гарантирует хотя бы несколько опасных эпизодов у ворот Райи. Однако и «Арсенал» в нынешнем виде слишком мощный, чтобы не воспользоваться проблемами бирмингемской обороны и возможным отсутствием Мартинеса — голкипера хозяев.