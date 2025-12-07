Скидки
«Краснодар» — ЦСКА: стал известен фаворит главного матча тура РПЛ

7 декабря на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре местный одноимённый клуб примет ЦСКА в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент ЦСКА делит второе-третье места с «Зенитом», отставая от «Краснодара» на одно очко. Стартовый свисток — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.99, что приблизительно составляет 50% вероятности.

Ничья идёт за 3.45, а победа ЦСКА оценивается в 4.15.

Вместе с тем аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.87.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.72.

