«Краснодар» — ЦСКА: определён самый вероятный счёт

7 декабря на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре местный одноимённый клуб примет ЦСКА в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.99, что приблизительно составляет 50% вероятности. Ничья идёт за 3.45, а победа ЦСКА оценивается в 4.15.

Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.87. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.72.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 6.50. Следом идёт победа «Краснодара» со счётом 1:0 (7.50), а также 2:0 в пользу хозяев поля (8.50).