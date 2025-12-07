Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»
Комментарии

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.97.

Материалы по теме
Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?
Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?

Статус матча запредельный. Пожалуй, перед нами главная игра всей первой части сезона. Цена ошибки велика, а днём ранее «Зенит» примет «Акрон» в Санкт-Петербурге. Соперники будут знать результат, хотя шансы клуба из Тольятти разжиться очками невелики. В такой ситуации высокая цена ошибки может повлиять на ход игры.

Между прочим, очные встречи получаются результативными не так уж часто. Голы в обе стороны забивались лишь в двух из восьми последних случаев. Если сократить выборку до четырёх игр, получится вот что: всякий раз забивалось строго по 1-2 мяча. Потому разумно выбирать между тоталом меньше 2.5 гола за 1.97 и «обе забьют — нет» за 2.12.

Шансы «Краснодара» смотрятся предпочтительнее, однако «быки» точно не станут вжиматься в штрафную. А у ЦСКА основные проблемы именно со взломом низкого оборонительного блока. Так что красно-синие с большой долей вероятности будут выглядеть лучше, чем в среднем за последние недели. А надёжная оборона всегда позволяет рассчитывать на очки.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android