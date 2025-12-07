Названы шансы «Локомотива» победить «Сочи» в чемпионате России

7 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи местный одноимённый клуб примет «Локомотив» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент сочинцы располагаются на дне турнирной таблицы, а «Локомотив» с 34 очками занимает четвёртое место. Стартовый свисток — в 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно составляет 53% вероятности.

Ничья идёт за 3.85, а победа «Сочи» оценивается в 4.50.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.92.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.82.