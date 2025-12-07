«Сочи» — «Локомотив»: прогноз на матч 7 декабря

Прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Локомотив» забьёт один гол или меньше за 1.93.

С Кубком России покончено до весенней части сезона, команды готовились в недельном цикле. У «Локомотива» даже небольшое преимущество: гостили в Ростове-на-Дону в воскресенье, а «Сочи» сражался с махачкалинским «Динамо» в понедельник. Имя фаворита сомнений не вызывает, однако брать победу гостей не рискнём.

Железнодорожники в шести предыдущих выездных матчах РПЛ победили только дважды. Причём в одном из случаев далеко ехать не пришлось — 5:3 с «Динамо». А Игорь Осинькин неоднократно показывал, что готов отказываться от комбинационного футбола и упрощать игру, лишь бы набрать очки. Ставить владение будем в зимнюю паузу, а сейчас нужно сохранить реальные шансы на спасение.

Вопросы по газону на стадионе «Фишт» имеются, достаточно вспомнить недавний матч сборной России. Думается, явить весь свой атакующий потенциал москвичам не удастся. Мы бы выбирали между ИТМ 1.5 гола «Локомотива» за 1.93 и 1Х за 2.08. В пяти из семи последних выездных встреч красно-зелёные забивали не больше одного раза.