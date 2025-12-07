«Наполи» — «Ювентус»: определён фаворит главного матча тура в Италии

7 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.