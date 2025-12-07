«Наполи» — «Ювентус»: прогноз на матч в Неаполе

Прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Наполи» победит с нулевой форой за 1.67.

«Наполи» с 28 очками занимает второе место в Серии А, отставая от «Милана» только по дополнительным показателям. Правда, календарь даже не думает становиться легче. Разобрались с римлянами — встречайте гостей из Турина. «Ювентус» пытается освоиться под руководством Лучано Спаллетти. Период перестроечный, зато мотивация зашкаливает.

Пока во многом выезжают на Кенане Йылдызе. Турок переломил ход встречи с «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов и оформил дубль в ворота «Кальяри» в минувшем туре (2:1). «Ювентус» только седьмой, хотя тут нужно учитывать плотность турнирной таблицы. До конкурентов рукой подать, даже «Наполи» с «Миланом» всего в пяти очках. Вся борьба впереди.

Напрягает именно зависимость от Йылдыза. Команды Конте замечательно умеют закрывать ярко выраженных лидеров соперника. По крайней мере на внутренней арене. А предложить что-то ещё туринцы, видимо, не готовы. Добавим сюда историю противостояния: шесть предыдущих игр в Неаполе закончились в пользу хозяев. Брать ли П1 за 2.40 — дело вкуса, а вот победа «Наполи» с нулевой форой за 1.67 выглядит надёжно.