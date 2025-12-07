Скидки
«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании

Прогноз на матч Ла Лиги «Реал» — «Сельта» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.88.

До выезда в Бильбао «Реал» три тура подряд играл вничью, вокруг Хаби Алонсо уже сгущались разговоры о шатком кресле. Разгром «Атлетика» с счётом 3:0 немного остудил обстановку. Дубль Килиана Мбаппе и гол Эдуарду Камавинги показали, что мадридская команда по-прежнему способна включать чемпионский уровень по требованию.

Отдельная линия сюжета этого сериала — гонка Мбаппе за клубным рекордом Криштиану Роналду по голам за календарный год. У француза уже 55 мячей в 2025 году. До планки в 59 голов всего четыре, а матчей до Нового года ещё как минимум пять. В Ла Лиге на его счету 16 голов и четыре голевых паса в 15 турах — такая статистика автоматически толкает линию тоталов вверх и заставляет защиту «Сельты» нервно сглатывать.

Проблемы у «Реала» сосредоточены сзади. Снова травмы. «Сельта» Клаудио Хиральдеса идёт в середине турнирной таблицы с типичным статусом неудобного, но не элитного середняка. Однако игры «Сельты» в этом сезоне получаются достаточно результативными. И предстоящая не должна стать исключением. Разница в классе, мотивация Мбаппе в охоте за рекордом, мучительные 120 минут «Сельты» в Кубке Испании и её привычка не закрываться даже против топов подталкивают к сценарию уверенной победы «Реала» с обилием моментов.

