«Ростов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.15.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
«Ростов» сыграет домашний матч против «Рубина», сыграет без Тимура Сулейманова, который получил четвёртую жёлтую карточку в предыдущем матче с «Локомотивом». Но зато возвращается Дмитрий Чистяков, отбывавший как раз дисквалификацию в матче с железнодорожниками.

«Рубин» без Даку очень достойно держался в матче против «Зенита», мало что позволил петербуржцам в той встрече, но в итоге пропустили после доигровки, позволили Нино пробить и уступили 0:1.

«Ростов» — «Рубин» — это, как правило, матчи «низовые», с большим количеством единоборств, фолов и со всеми составляющими подобных по наполнению игр. Я в прошлом туре похулиганил, дал лобовую ничью в матче «Сочи» — «Динамо» Махачкала, и они сыграли так, как я и прогнозировал. Здесь я тоже не готов отдать кому-то предпочтение, даже несмотря на то, что «Ростов» играет дома. «Рубин» — команда очень крепкая, на выезде играет не так убедительно, как дома, но неприятности «Ростову» казанцы точно доставить могут.

Поэтому мой прогноз — ничья. Не хотелось бы колебаться в ту или иную сторону, выберу ничью за 3,15», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

