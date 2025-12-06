«Ростов» — «Рубин»: прогноз Михаила Моссаковского на игру 18-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин».

Ставка: тотал фолов «Ростова» больше 13.5 за 1.69.

«Ростов» принимает «Рубин» в заключительном туре перед зимней паузой. И я не жду здесь содержательного футбола с обилием моментов и голов — по характеру матча это низовая история. «Рубин» в последнее время именно такой: команда сушит игру и не даёт раскрыться сопернику. Посмотрите на недавние матчи: против «Зенита» — три удара в створ на двоих, в предыдущем туре — снова три. До этого с Нижним Новгородом — всего два удара на двоих. Еще раньше — «Динамо», самая бьющая команда, и там всего пять ударов на двоих. И снова перед этим «Краснодар» — два удара в створ на двоих. То есть, у «Рубина» это системно, не случайно, и сейчас также вряд ли будет что-то иное. Букмекеры это тоже понимают: тотал меньше 7.5 ударов в створ стоит дёшево. По логике матч вряд ли доберётся даже до восьми ударов. Но визуально воспринимать такую заниженную линию тяжеловато — коэффициент слишком низкий, хотя анализ полностью подтверждает этот вариант.

Теперь про фолы — здесь куда интереснее. «Ростов» дома играет в высокий прессинг, и это отражается на количестве нарушений. Если взять период с начала октября, «Ростов» почти всегда добирается до отметки в 15 фолов. Единственный матч ниже — игра против «Акрона», но там было удаление, поэтому активность и количество фолов закономерно снизились. В остальном, команда стабильно пробивает хороший индивидуальный тотал.

То есть, у меня два рабочих направления: низ ударов в створ на двоих и индивидуальные фолы «Ростова». И если исходить из более надёжного варианта, то индивидуальный тотал фолов «Ростова» больше 13.5 выглядит отлично. Команда дома, прессинг гарантирован: 14-15 нарушений она, на мой взгляд, должна собрать», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».