Фрибет до 500% в новогодней акции от БЕТСИТИ за ставку на матч «Спартак» — «Динамо»

«Спартак» подходит к столичному дерби с большими изменениями внутри клуба. 11 ноября пост главного тренера покинул Деян Станкович. На должность исполняющего обязанности был назначен Вадим Романов. Новый наставник красно-белых удачно дебютировал, обыграв в принципиальном противостоянии ЦСКА со счётом 1:0.

Затем «Спартак» в ответном матче Кубка России одолел «Локомотив» (3:2) и по сумме двух встреч пробился в полуфинал Пути РПЛ. Однако далее красно-белые потерпели первое поражение при Романове. В прошлом туре Премьер-Лиги москвичи в гостях уступили калининградской «Балтике» (0:1), играя с 30-й минуты в большинстве.

Руководство «Динамо» также пошло на кардинальные меры. 17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера. Теперь исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев. С ним бело-голубые стартовали с разгромной победы над махачкалинским «Динамо (3:0). Однако затем дважды проиграли: сначала «Зениту» в Кубке России (0:1), а затем «Ахмату» в чемпионате (1:2).

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Динамо» отстаёт от соперника на восемь очков и идёт девятым. В 2025 году оппоненты провели три официальных матча: обменялись домашними победами и один раз сыграли вничью.

