Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Фрибет до 500% в новогодней акции от БЕТСИТИ за ставку на матч «Спартак» — «Динамо»

Фрибет до 500% в новогодней акции от БЕТСИТИ за ставку на матч «Спартак» — «Динамо»
Комментарии

6 декабря «Спартак» примет «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча на «Лукойл Арене» стартует в 16:30 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в московском дерби, у всех клиентом БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет до 500% в новогодней акции, выполнив два простых шага:

1. Подтвердить участие в акции

2. Сделать ставку от 100 рублей ординаром кф от 1.50 до 3.00

«Спартак» подходит к столичному дерби с большими изменениями внутри клуба. 11 ноября пост главного тренера покинул Деян Станкович. На должность исполняющего обязанности был назначен Вадим Романов. Новый наставник красно-белых удачно дебютировал, обыграв в принципиальном противостоянии ЦСКА со счётом 1:0.

Затем «Спартак» в ответном матче Кубка России одолел «Локомотив» (3:2) и по сумме двух встреч пробился в полуфинал Пути РПЛ. Однако далее красно-белые потерпели первое поражение при Романове. В прошлом туре Премьер-Лиги москвичи в гостях уступили калининградской «Балтике» (0:1), играя с 30-й минуты в большинстве.

Руководство «Динамо» также пошло на кардинальные меры. 17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера. Теперь исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев. С ним бело-голубые стартовали с разгромной победы над махачкалинским «Динамо (3:0). Однако затем дважды проиграли: сначала «Зениту» в Кубке России (0:1), а затем «Ахмату» в чемпионате (1:2).

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Динамо» отстаёт от соперника на восемь очков и идёт девятым. В 2025 году оппоненты провели три официальных матча: обменялись домашними победами и один раз сыграли вничью.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет 500% за победу!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android