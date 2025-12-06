«Спартак» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на центральный матч субботы в РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Спартака» за 2.15.

«Дерби, в котором и тем, и другим просто необходимо выигрывать. Ни у «Спартака», ни у «Динамо» не получилось выиграть все матчи при временных тренерах. Красно-белые имели преимущество в Калининграде, но уступили, ничего не забив. Динамовцы вели в Грозном, но тоже проиграли. Я думаю, что у обеих команд будут новые тренеры, но очки нужно брать сейчас. «Динамо» вообще может оказаться втянутым в борьбу за выживание, и это при таком составе. «Спартаку» надо хотя бы сделать попытку приблизиться к тройке, тем более там «Краснодар» и ЦСКА играют друг с другом.

Визуально игра «Спартака» мне нравится больше. Моменты создавали с «Балтикой», страдала реализация. И там не было нападающих, того же Угальде, сейчас он после дисквалификации вернётся. Оборона динамовцев ненадёжная, это нужно признать. Ничего после ухода Карпина не поменялось. У бело-голубых по-прежнему не хватает людей в середине поля: травмированы Миранчук, Чавес, Зайнутдинов. Спартаковцы должны этим пользоваться. Нужно играть от себя, забирать мяч и раскачивать защиту соперника, которая обязательно ошибётся.

У динамовцев сильная атака, там играют большие мастера. Но я понимаю, что «Спартак» может сыграть так, что тот же Тюкавин будет отрезан от мяча. Мы видели в дерби с ЦСКА, что спартаковцы способны сыграть очень строго и компактно. А свои мячи они забьют, учитывая проблемы «Динамо» сзади. Поэтому я здесь беру победу «Спартака», — приводит слова Титова «РБ Спорт».