«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.05.

«Вадиму Романову, с одной стороны, не позавидуешь, потому что уже позади и дерби с ЦСКА, и встреча с «Локомотивом» в Кубке, и проигранный матч с «Балтикой». Кто только не хейтил и не критиковал Романова за отсутствие нормального управления игрой. Ролан Гусев, исполняющий обязанности главного тренера «Динамо», тоже был в заголовках, потому что наговорил лишнего в интервью про состояние команды. В общем, вокруг «Спартака» и «Динамо», как всегда, бурление и очень много внешней информации.

Изнутри видим, что команды готовятся, восстанавливаются, и непонятно, есть ли у тех и у других уже чемоданное настроение. Понятно, у «Спартака» много легионеров, которые хотят поскорее уехать туда, где теплее. У динамовцев ситуация тяжёлая и по турнирной таблице, и по набранным очкам, плюс поражение в последнем туре от «Ахмата», хотя игра складывалась неплохо.

Можно рассуждать сколько угодно, но это дерби. А дерби — всегда история сама в себе. В первом круге сыграли 2:2. В каком сочетании выйдет «Динамо» — непонятно. «Спартак» играет дома и при Романове выглядел в последних трёх матчах очень неплохо. Возвращаются Ливай и Угальде после дисквалификации. Напрашивается ставка на результативный футбол. «Спартак» редко играет «на ноль», но и «Динамо» редко оставляет свои ворота сухими. Обе забьют — вариант логичный, но коэффициент слишком скромный.

С учётом того что «Спартак» дома часто забивает динамовцам минимум два мяча, мне нравится ставка «Спартак» больше 1.5 за коэффициент 2.05. У «Спартака» разнообразная атака. В комбинационной игре сейчас прогресс. Да, подводит реализация, что было видно в Калининграде, но оборона «Динамо» и Лунёв действуют не всегда надёжно, и количество пропущенных мячей это подтверждает», — приводит слова Генича «РБ Спорт».