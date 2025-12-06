«Спартак» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Спартака» за 2.22.

«Ну что, заканчивается первая часть нашего чемпионата, поэтому, конечно, интриг много. Ну, и «Спартак» с «Динамо» — это две команды, из которых совсем недавно убрали тренеров. Сейчас во главе коллективов находятся исполняющие обязанности главного тренера. Разница в том, что у «Динамо» футбольный человек, а у «Спартака» — нефутбольный. Ну, по крайней мере, я не знаю, кто такой Вадим Романов. Что сделать, так бывает. В нашем футболе много есть интересного и непонятного. И это всего лишь одна из многих интересностей в российском чемпионате.

Интрига есть, интрига будет, и тем эта игра и интересна, потому что обе команды непредсказуемые. «Спартак» может и обыграть любого, и проиграть абсолютно любому сопернику. И с «Динамо» та же история. Поэтому жду такого матча, где будет много борьбы, эмоций, и где всё может решиться в один момент. Но здесь я думаю, что фаворит всё равно «Спартак», потому что красно-белые играют дома. Эта команда, конечно, любит удивлять. Перед этим она сумела проиграть в большинстве «Балтике». До этого обыграла ЦСКА, поэтому фаворит, я думаю, всё равно «Спартак».

2:1, я думаю, такой счёт будет. Но опять же, сюрпризы могут быть, потому что «Динамо» терять нечего. «Динамо» тоже проиграло «Ахмату». Поэтому здесь может быть всё что угодно. Не удивлюсь никакому результату, но, скорее всего, «Спартак» победит», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».