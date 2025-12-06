Скидки
«Спартак» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Вадим Романов сначала добился успехов с красно-белыми, укрепил команду и принёс две важные победы, в том числе в дерби. Однако в последней игре с балтийцами он рискнул без классического нападающего, и отсутствие опыта сказалось — команда создавала моменты, но не хватило голевого исполнителя. Интересно было бы посмотреть на молодого Игоря Дмитриева, который потихоньку начинает набивать «шишки» в московском коллективе.

Бело-голубые продолжают показывать нестабильность. После уверенной победы с махачкалинцами команда Ролана Гусева уступила «Зениту» и «Ахмату», снова демонстрируя проблемы в обороне. Приход Гусева пока не дал ожидаемого подъёма — команда в плохой физической форме и нуждается во времени на восстановление. Ожидаю увидеть желание и рвение со стороны Ивана Сергеева, который полностью провалил прошлый матч с «Ахматом».

«Спартак» борется с «Балтикой», в целом команда показывает хорошие показатели атаки, а при Романове забила три мяча в Кубке. «Динамо» с Гусевым — тоже гроза для соперников, забив за два матча в чемпионате чуть более четырёх мячей и в среднем — 1,53 за сезон. Игра обещает быть насыщенной голами — выбираю тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

